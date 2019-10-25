لبنان | ميراي وكلودين عون تكشفان صراع الأجنحة العائلية ضد باسيل؟

كشفت تغريدات ابنتي الرئيس اللبناني ميشال عون، ميراي وكلودين، وصهره النائب شامل روكز، صراع أجنحة في صفوف “التيار الوطني الحر” والعائلة، يخرج للمرة الأولى الى العلن بهذا الوضوح، في ما بدا أنه “انتفاضة” داخل البيت الواحد ضد وزير الخارجية جبران باسيل.

وفيما بدا أن أي تغيير أو تعديل حكومي يصطدم بموقع وزير الخارجية جبران باسيل الذي يحول دون أي إجراء حكومي يستجيب للشارع، تحدثت ابنتا الرئيس عن دعمهما لـ”اعادة النظر في الواقع الحكومي” ترداداً لما قاله الرئيس ميشال عون في خطابه المتلفز اليوم الموجه للمتظاهرين.

ونشرت إبنة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، صورتين عبر حسابها في “انستغرام”: الأولى كتب فيها مقتطف من كلمة الرئيس عون اليوم للمتظاهرين “صار من الضروري اعادة النظر بالواقع الحكومي”، والثانية كتبت فيها عبارة: “الإنتخابات المبكرة، أفضل لليوم ولبكرا”.

وتوقيت نشر الصورتين جاء بعد كلمة الرئيس عون الى المتظاهرين في اليوم الثامن من الحراك الشعبي، لكن الصورة الثانية طرحت تساؤلات عدة، غير انها ما لبثت حتى حذفتها.

Advertisements

وقالت ميراي عون في تغريدة: “اللبنانيون يطرحون الثقة بحكومتهم في الشارع بعدما تقاعس نوابهم عن ذلك”.

من جهته، غرّد النائب شامل روكز في تويتر بالقول: “لا تتجاهلوا اصل المشكلة: لا ثقة بمن في السلطة اليوم! فلترحل هذه الحكومة فوراً! محاولات الترقيع وانعاشها لن تنفع…نحتاج حكومة موثوقين اخصائيين اخلاقيين”.

وأضاف: “اسمعوا صوت الشعب، انصتوا لمطالبه، احترموا غضبه المقدس، ولا تتجاهلوا اصل المشكلة: لا ثقة بمن في السلطة اليوم! فلترحل هذه الحكومة فوراً! محاولات الترقيع وانعاشها لن تنفع…نحتاج حكومة موثوقين اخصائيين اخلاقيين”.

وتتلاقى التغريدتان مع التسريبات في الأيّام الأخيرة عن موقف لدى ابنتَي الرئيس عون بضرورة إجراء تعديل وزاري على الحكومة، يشمل رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، وهو الطرح الذي عبّر الأخير عن رفضه القاطع له، حسبما ذكرت “ام تي في”