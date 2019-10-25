لبنان | بعد خطاب عون.. جودي كيروز تستقيل من “الوطني الحر”

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بعد خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم الخميس، أعلنت المنتسبة الى التيار الوطني الحر جودي طوني كيروز استقالتها من صفوف “التيار”.
وقالت عبر “فيسبوك”، “انا الموقعة ادناه جودي طوني كيروز أستقيل بكامل إرادتي وعقلي وانا مسؤولة عن قراري بالاستقالة من حزب التيار الوطني الحر”.
من جهته، أعلن ظهر اليوم مسؤول الإعلام في هيئة “الوطني الحر” قضاء طرابلس جميل عبّود، تقدّيم استقالته من “التيار” مع خمسة أعضاء آخرين، كذلك الامر جورج غصن، وغازي المكحل.
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وتستمر التظاهرات لليوم التاسع في كل المناطق اللبنانية، ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة والنظام، نظراً للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولا تزال معظم الطرقات مقفلة، وسط غضب المحتجين العارم خصوصاً بعد رفض مجلس الوزراء الاستماع الى رغبة اللبنانيين بالاستقالة، وكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون التي “لم تلامس مطالبهم، ورفضوا إعطائها الثقة”، على حد تعبيرهم.
وأقفلت المدارس والجامعات أبوابها يوم أمس الخميس، كما المصارف، والمؤسسات العامة وبعض محطات البنزين لنفاذها من الفيول، بناءً للتطورات الأخيرة.
ويستمر توافد المتظاهرين الى النقط الثابتة في الاعتصامات، كذلك يتم استحداث نقاط جديدة نظراً لازدياد عدد المحتجين.
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