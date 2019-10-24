لبنان | كيف ردّ الثوّار على الرئيس عون؟

يبدو أن رسالة الرئيس ميشال عون لم تكن على قدر توقعات اللبنانيين المتظاهرين في الساحات لليوم الثامن على التوالي. فما إن انتهت كلمة الرئيس حتى انهالت التعليقات والانتقادات على الكلمة المسجلة والمُمنتجة، التي كان يتوقعها الثوار مباشرة “من القلب الى القلب”، بين قصر الشعب وثورة الشعب.

وتداول اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والـ”واتساب”، صورتين تظهر تغييرات في المكتبة وراء الرئيس أثناء القاء كلمته، ما أوحى بوجود فارق كبير في الوقت بين مقاطع التسجيل.

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وبعدما أنهى الرئيس الخطاب، اشتعلت مواقع التواصل وانهالت التعليقات المندّدة، التي اعتبرت أن كلام رئيسهم لا يليق بثورة مستمرة منذ 8 أيام متتالية.