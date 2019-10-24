كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تعرضت مراسلة الـ”MTV”جويس عقيقي للاعتداء من قبل الملحن سمير صفير التابع للتيار الوطني الحر و الرئيس ميشال عون وجبران باسيل. المزيد من الأخبار Advertisements وحاول صفير منع جويس من الحديث أمام الكاميراً، واصفاً القناة بـ”قناة العهر” ومتوجهاً إليها بكلام غير لائق، ما دفعها للرد عليه قائلة “ما بسمحلك تقول هيك، صرمايتي بتشرفك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: الملحن سمير صفير يعتدي على مراسلة الـ ‘MTV’.. والأخيرة ‘صرمايتي بتشرفك’ ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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