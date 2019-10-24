لبنان | عون: تغيير النظام لا يتم بالساحات ومستعد للقاء المحتجين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في كلمته الخميس على ضوء الاحتجاجات التي تعم البلاد، تفهم صرخة الألم لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة.

وقال عون: “نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع”، مضيفاً أن “رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح”.

كما تابع: “لا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة. وتكلمت يومياً عن مكافحة الفساد لكن مسؤولين كثير استاؤوا من الموضوع”

المزيد من الأخبار Advertisements

كذلك شدد على أنه “من الضروري استعادة الأموال المنهوبة ويجب محاسبة كل من سرق المال العام”، موضحاً أن “المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طائفة له”.

وأشار: “ألتزم بمكافحة الفساد وهذه مسؤولية مجلس النواب وأتطلع للتعاون”.

إلى ذلك أضاف: “أتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية. ومكافحة الفساد الفعلية تتمثل بالتطبيق الصارم للقانون”

وكان الحراك اللبناني، الذي انطلق في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قد دخل يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.