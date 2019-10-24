لبنان | خارجية أميركا: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية

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أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية.

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وقال المسؤول الأميركي، إن الشعب اللبناني “غاضب بحق” من حكومته لرفضها معالجة الفساد وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء مضيفا أن واشنطن تدعم حقهم في التظاهر السلمي.

يأتي ذلك، فيما يستمر ضغط المتظاهرين في لبنان لليوم السابع على التوالي، حيث يواصل المحتجون الناقمون على أداء الطبقة السياسية في البلاد محاولتهم بشل حركة الشوارع في مناطق متفرقة عبر قطعها، وذلك لرفع مستوى الضغط على السلطات، إلا أن هذه التحركات وجدت تصديا من الجيش اللبناني الذي أطلق عملية واسعة بهدف فتح جميع الطرقات الرئيسية المغلقة منذ بداية الحراك.