لبنان | “دموعك دموعنا”.. فيديو “الجندي الباكي” يأسر قلوب اللبنانيين

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تداول مغردون لبنانيون فيديو مؤثر لجندي لبناني يبكي، بعد وقت قصير من اصطدام الجيش بالمتظاهرين في بعض المناطق بسبب غلقهم للطرق.
وتحركت قوات الجيش اللبناني الأربعاء لفتح العديد من الطرق الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن، فيما وقعت اشتباكات في بعض الأماكن مع عدد من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع خلال الأسبوع الماضي.
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وانتشر الآلاف من عناصر الجيش في بيروت وضواحيها وصيدا والطيرة جنوب البلاد من أجل فتح الطرق المغلقة.
وشهدت ضاحية ذوق مصبح بجبل لبنان اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين بعد أن تمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق المؤدي للعاصمة لكن أغلقه المتظاهرون مرة أخرى بعد ذلك.
وأصدر الجيش بيانا منذ قليل قال فيه إنه يقف إلى “جانبكم (المتظاهرون) في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.