لبنان | بالفيديو: جماهير ريال مدريد تهتف ضد جبران باسيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة

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هتف جمهور ريال مدريد بمباراته اليوم أمام غلاتساراي التركي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا في إسطنبول ضد وزير الخارجية جبران باسيل، مطالبينه بالاستقالة.

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وتستمر التظاهرات لليوم السادس في كل المناطق اللبنانية، ويطالب ‏المحتجون بإسقاط الحكومة والنظام، نظراً للأوضاع المعيشية ‏والاقتصادية التي تمر بها البلاد.‏