احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
هتف جمهور ريال مدريد بمباراته اليوم أمام غلاتساراي التركي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا في إسطنبول ضد وزير الخارجية جبران باسيل، مطالبينه بالاستقالة.
المزيد من الأخبار
وتستمر التظاهرات لليوم السادس في كل المناطق اللبنانية، ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة والنظام، نظراً للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: جماهير ريال مدريد تهتف ضد جبران باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.