لبنان | جنبلاط: إسقاط النظام في لبنان فقط بالانتخابات

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أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، عن تأييده فكرة التعديل الوزاري، مشددا على أن التغيير وإسقاط النظام يتم فقط من خلال الانتخابات.

وأوضح جنبلاط خلال مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز عربية أن تغيير الحقائب الوزارية الحالية سوف يعمل على الخلاص من استبداد بعض التيارات، والتخلص من الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد.

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وأشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إلى استمرار محاولات الإصلاح الداخلي من خلال البقاء في الحكومة، مشيرا إلى أنه ضد بيع القطاع العام والخصخصة داعيا رئيس الحكومة لإعادة النظر في كل هذه الخيارات.

وقال جنبلاط إن رئيس الحكومة يشتري الوقت ولا زلنا نتحاور من منطلق الحرص على الاستقرار.

وحول رئيس الدولة اللبنانية قال جنبلاط إن رئيس الجمهورية يلتزم الصمت والمتحدث باسمه هو رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل الذي خرب البلاد والعباد- على حد قوله.