لبنان | جنبلاط: إصلاحات الحريري مخدرات واهية

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وصف وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي في لبنان، خطة حكومة الحريري للإصلاح الاقتصادي، والتي أعلنها، الاثنين، لتهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أيام، وصفها بـ”مخدرات واهية لبعض الوقت”، كما عبر عن رفضه لما سماه “بيع القطاع العام”، واعتبره “جريمة”، على حد وصفه.
وكتب جنبلاط في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، موجهًا حديثه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، “إلى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم .أليس أفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها”.
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واختتم جنبلاط تغريدته بالتأكيد على أن “التعرض للمتظاهرين خط أحمر”.
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