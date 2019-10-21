لبنان | بالفيديو.. متظاهرو جل الديب يقطعون الطريق بأجسادهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 أكتوبر 2019 06:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تضاعف أعداد المتظاهرين في شوارع جل الديب، وعمدوا إلى قطع الطريق البحريّة بأجسادهم بعدما حاول الجيش ابعادهم لفتح الطريق.

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جاء ذلك بعد انتهاء خطاب الحريري عقب عقد مجلس الوزراء اجتماعه في قصر بعبدا، وإقرار موازنة 2020 والورقة الإصلاحية.

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