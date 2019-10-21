لبنان | الحريري يكشف تفاصيل اتفاق مجلس الوزراء على “الورقة الإنقاذية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب وبعجز 0.6%، مشدداً على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.
وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، مؤكدا بأنه “لن نسمح بتهديد المحتجين في الشارع”.
وقال: “الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”.
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في حين أشار إلى أن “هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين”، قائلا إن “الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات”.
ولفت إلى أن “اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة”.
وتوجه بكلمة للمواطنين قائلا: “إذا أراد المحتجون انتخابات برلمانية مبكرة فسأدعم ذلك”.
وأبرز الإصلاحات، بحسب الحريري:
1- خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان
2- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة.
3- تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.
4- قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
5- قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
6- تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الوزراء.
7- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من “سيدر”، خلال 3 أسابيع.
8-وضع “سكانر” على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.
9- تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا.
10- دعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.
11- إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط.
12 – رفع الضرائب على أرباح المصارف.
13- القطاع المصرفي اللبناني ومصرف لبنان المركزي سيساهم بخفض العجز بـ5100 مليار ليرة في موازنة 2020.
14- خفض موازنات مجالس (المهجرين – الجنوب – الإنماء والإعمار) بنسبة 70%.
15- إقرار مشروع العفو العام وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة.
16- 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية في لبنان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.