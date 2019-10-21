لبنان | الحريري يكشف تفاصيل اتفاق مجلس الوزراء على “الورقة الإنقاذية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب وبعجز 0.6%، مشدداً على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، مؤكدا بأنه “لن نسمح بتهديد المحتجين في الشارع”.

وقال: “الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”.

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في حين أشار إلى أن “هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين”، قائلا إن “الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات”.

ولفت إلى أن “اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة”.

وتوجه بكلمة للمواطنين قائلا: “إذا أراد المحتجون انتخابات برلمانية مبكرة فسأدعم ذلك”.