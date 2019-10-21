لبنان | جعجع: نصر الله “لا يقرأ جيدا” إشارات الشارع

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نقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” عن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، قوله في حديث صحافي، إن على رئيس الحكومة سعد الحريري تقديم استقالته وتشكيل ما أسماها “حكومة الصدمة”.
وأضاف أن الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية، مشيراً إلى أن “حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة”.
وأضاف: “نحن لا نتحدث عن بديل. يمكن الرئيس سعد الحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها”.
وأشار جعجع إلى أن مشكلة رئيس الجمهورية ميشيل عون تكمن في أنه “لا يسمع نصائح أحد”.
وعن مواقف زعيم حزب الله حسن نصر الله الأخيرة، قال جعجع إنها “تدل على أنه لا يقرأ جيداً الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل”.
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وقال إن على الرئيس الحريري مراجعة علاقته مع الوزير جبران باسيل.
وأضاف: “لا أعرف الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى التراجع عن الاستقالة”.
وكان جعجع أعلن استقالة وزرائه من الحكومة. وقال خلال مؤتمر صحافي ليل السبت – الأحد من معراب شمال بيروت، إن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة. كما أضاف: “لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات”، مشدداً على أنه “لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات”.
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