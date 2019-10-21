لبنان | لبنان.. الحكومة تقر 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أقر مجلس الوزراء اللبناني 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الحكومة قد وافقت على الإصلاحات في الورقة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يتم النقاش حاليا على النقطة الأخيرة المتعلقة بقطاع الكهرباء ضمن قائمة الإصلاحات.

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ويواصل اللبنانيون اليوم الخروج مجدداً إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.

وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.