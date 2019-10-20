لبنان | جنبلاط: لا يمكننا البقاء مع باسيل في الحكومة

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لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أننا “طرحنا ورقة اقتصادية، لكن لابد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية”.

وقال جنبلاط في حديث لقناة “الجزيرة”، إن “بعض الوزراء يجب أن يتنحوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة”.

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وسمّى جنبلاط وزير الخارجية جبران باسيل، معتبرًا أن الأخير “يجب أن يتنحى ايضًا”.

وأعلن جنبلاط رفضه للورقة الاقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري، داعيًا الى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد.

وأشار رئيس “الاشتراكي” الى أننا “سنشارك في اجتماع الحكومة غدا وفقًا للورقة التي قدمناها”. واعتبر أنه “على حزب الله أن يتفهم غضب الشارع”، لافتًا الى أن “تغطية حزب الله على رمز الاستبداد الحكومي جبران باسيل يجب أن تتغير”.