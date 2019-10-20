لبنان | جنبلاط: لا استقالة لوزراء الاشتراكي من الحكومة حالياً

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، لـ”العربية”، أن لا استقالة لوزراء حزبه من الحكومة في الوقت الحاضر.

وقال جنبلاط على تويتر السبت: “لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان”.

وفي حديث لوسائل إعلام لبنانية محلية مساء السبت، أوضح أن “سعد الحريري أرسل لي الورقة الاقتصادية المقترحة ونحن بصدد الإجابة وسنحضر ورقة معدلة ومضادة فيها العناوين الأساسية لوضع حد للانهيار المالي”.

وتابع: “أعلم أن ما أقوله صعب وغير شعبي لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب وعلينا تفادي الفراغ والانهيار المالي”، مضيفاً: “نتعاطى بكل مسؤولية ونعلم الغضب العارم لدى الشعب”.

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وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قد أعلن استقالة وزرائه من الحكومة.

كذلك تدفق عشرات الألوف من المتظاهرين على شوارع لبنان السبت في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية.

واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعاً بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.