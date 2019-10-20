لبنان | لبنان ينتفض …سمير جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استقالة وزرائه من الحكومة.
وقال جعجع، خلال مؤتمر صحافي منتصف ليل السبت الأحد من معراب، إن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة.
كما أضاف: “جعجع: هذه الحكومة عاجزة عن ايجاد الحلول ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بإستقالة الحكومة۔”.
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وقال جعجع لأن الناس فقدت الثقة بالطبيقة السياسية ولأن الناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع ولأن كافة مكونات الحكومة لا تريد الاصلاح الجدي والفعلي۔
وأضاف جعجع في المؤتمر الصحفي “منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب القوات اللبنانية كان اول من عمل بشفافية”
وأضاف جعجع “عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة اصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”
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