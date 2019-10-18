لبنان | جعجع يدعو المحازبين والمناصرين للمشاركة بالاحتجاجات والحريري للإستقالة

توجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى محازبي ومناصري “القوات” للمشاركة بالتحركات الشعبية الجارية وفق منطق وأجواء هذه التحركات، اي من دون شعارات وأعلام حزبية. كما دعاهم، في بيان له، إلى الالتزام بأقصى درجات المناقبية والتصرفات السلمية.

من جهة أخرى، قال جعجع، “لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي سوى بمجموعة متغيرات جذرية تبدأ باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعيدا كل البعد عن الطاقم السياسي الحالي”.

دعا سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة 18 تشرين الأول/ اكتوبر، إلى تقديم استقالة حكومته عقب حركة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس.

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ووجّه زعيم القوات اللبنانية في بيانٍ صادرٍ عنه دعوة إلى رئيس الحكومة قال فيه أنه يوجه دعوة صادقة إلى سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرًا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها.

وأشار جعجع إلى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، لكنه أعرب عن أسفه بأن الأكثرية الوزارية “كانت في مكان آخر”، معتبراً أنّ أفضل ما يمكن أن يقدّمه رئيس الحكومة في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدًا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تمامًا وجديدة تمامًا تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد.

وحسب تصريح مسؤول في الحكومة اللبنانية فأن الحريري يتجه إلى إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وتوجيه رسالة للشعب بعد ظهر اليوم.

ذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العاصمة بيروت ومختلف المدن اللبنانية، ما زالت الاحتجاجات متواصلة اليوم الجمعة، حيث شهدت الليلة الماضية مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين، في حين تسود الخلافات في الحكومة اللبنانية تنذر بسقوطها.