لبنان | جنبلاط يدعو أنصاره للتحرك.. “العهد خرب كل شيء في لبنان”

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الجمعة، أنصاره إلى “التحرك السلمي” ضد العهد(رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه) في لبنان.

ودعا الزعيم الدرزي في تغريدات نشرها على موقع “تويتر”، أنصاره إلى “التحرك في مناطقهم لعدم خلق حساسيات” في لبنان.

كما اعتبر أن “العهد يحاولمن خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدما كل الوسائل”، داعياً إلى “التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء”، بحسب وصفه.

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بالتزامن دعا حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع، في بيان اليوم، الحريري إلى تقديم استقالته. وكتب جعجع على حسابه بموقع تويتر “أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة، تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد”.

في حين، استمر قطع الطرقات الجمعة في بعض المناطق، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام “أن أوتوستراد جبيل (الذي يصل بين بيروت والشمال) في الاتجاهين ما زال مقفلاً بالإطارات المشتعلة في محلة سنتر صفير، ويشهد الأوتوستراد زحمة سير خانقة”، كما أنه تم قطع الطريق العام من بيروت باتجاه صيدا (جنوب لبنان) قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحه من جديد.