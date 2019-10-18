لبنان | شدياق: لن نشارك في جلسة الحكومة اليوم

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ‏مي شدياق ان “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا منذ البداية إلى حكومة من المترفعين عن ‏السلطة ولكنه لم يلق آذاناً صاغية والقصة ليس باستقالة القوات وحدا من ‏الحكومة، ولو استقلنا من البداية كنا أزلنا اللوم عن أنفسنا ولكننا لم نكن ‏لنستطيع المواجهة من الداخل وما هو لمصلحة البلد سنقدم عليه وقرار ‏القوات الصائب سيتخّذ في الوقت المناسب”.

وشددت على أن “القوات اللبنانية” طالبت بالإصلاحات قبل الضرائب “لكنه كان هناك نوع من التلكؤ عند البعض وقلنا من البداية أنه عن لم يكن هناك من إصلاحات ضمن الموازنة فلن نوافق عليها”.

المزيد من الأخبار Advertisements

وأكدت أن “القوات ستصوّت ضدّ الموازنة وعبّرنا عن موقفنا ودعي وزير العمل كميل أبو سليمان للمشاركة في الاجتماع بعد الجلسة ولكنه لم يشارك”، وأضافت: “مسألة بقائنا في الحكومة تدرس بعمق لأننا كنا الصوت الصارخ في البرية وكنا أكثر من عبّر عن ضرورة عدم اخذ لبنان على منحى آخر”.

وتابعت: “موقفنا واضح منذ البداية وحاولنا التصويت على إصلاحات والمواطنون موجوعون”.

واستبعدت شدياق ان يضع اللبنانيون القوات بالسلة نفسها مع غيرها “لأننا لم نوافق على كثير من الخطوات التي اتخذت والناس التي تعبر عن ألمها من كل الفئات والطبقات”.