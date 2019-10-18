لبنان | ريفي: لتنحي الرئيس واستقالة الحكومة وحل البرلمان

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غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي على حسابه عبر تويتر بالقول: ‏”أحيي إنتفاضة “الخميس الأبيض” وحان الوقت كي نسير في الطريق الصحيح‏، نطالب أولاً بتنحية رئيس الجمهورية وثانياً بحلّ مجلس النواب وثالتاً باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذية مصغّرة مؤقتة يُفضّل أن تكون من العسكريين برئاسة قائد الجيش أو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود”.

وأضاف ريفي: ‏”أدعو لرفع يد السياسيين عن الإنتفاضة الشعبية والوطنية إلى أن يعاد تشكيل حكومة تضم وجوهاً مشهود لها بالوطنية والنزاهة والروح السيادية”.

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وقال ريفي: “اليوم الشعب هو القائد ونطالب بحكومة المصغّرة على أن تكون مهمتها الأساسية خلال 6 أشهر وضع قانون إنتخابات يؤمن العيش المشترك والسيادة والنزاهة ومحاكمة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة وإخراج السلاح الغير شرعي من كافة الأراضي اللبنانية وإجراء إنتخابات تشريعية سريعاً”.