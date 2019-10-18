لبنان | لبنان يستفيق على ثورة شعب… هذه الطرق التي تم قطعها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 أكتوبر 2019 10:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت غرفة التحكم المروري بقطع طريق صوفر محلة مفرق شانيه من قبل بعض المحتجين وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة، كما بقطع طريق شتورا بالاتجاهين وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة، وقطعت طريق ترشيش – زحلة من قبل بعض المحتجين.

وقطع السير على جسر انطلياس وأوتوستراد زوق مكايل ‏بالإتجاهين كما الطريق البحرية، وتم تحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة، وقطع السير على تقاطع الشفروليه بالإطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطرقات في البقاع ما زالت مقفلة، وهناك المزيد من حرق الإطارات، وقُطع السير على محول نهر الموت باتجاه بولفار سن الفيل بالإطارات المشتعلة.

وقطع مواطنون صباحاً عند مثلث عين المزراب الطرق الرئيسية المؤدية إلى تبنين، بنت جبيل، صفد، برعشيت، شقراء، مجدل سلم والسلطانية بالإطارات المشتعلة.

إضافة إلى قطع بولفار سن الفيل محلة ميرنا الشالوحي ‏بالإطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى ‏الطرقات المجاورة. فيما أخلا المحتجون مسلكي الاوتوستراد في البترون والسير الى تحسن تدريجي وأعيد فتحه أمام السيارات، بعدما تمّ قطعه بالإطارات المشتعلة مساء أمس الخميس.

كذلك، أقدم عدد من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية، الى قطع أوتوستراد غزير جونية، بالإطارات المشتعلة. وقطع المحتجون صباح اليوم الجمعة طريق جعيتا. وأعاد الجيش فتح اوتوستراد شكا‏ بالاتجاهين‏ بعدما كان مقفلاً بالإطارات المشتعلة.

ولا يزال اوتوستراد جبيل مقفلا ‏في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة في محلة سنتر صفير، ويشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة، في حين ان اوتوستراد نهر ابراهيم اعيد فتحه امام المارة.

وأعيد فتح الطريق البحرية من ضبيه باتجاه بيروت، كذلك أعيد فتح طريق عام بلدة كوشا في عكار.

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وقطع المحتجون الطريق على أوتوستراد الزهراني النبطية مفرق ‏المروانية بالاطارات المشتعلة، إضافة إلى الطريق على أوتوستراد النبطية – حبوش.‏ كما قطعت طريق عام حلبا بالإطارات، وطريق عام ‏برقايل مقطوعة بالسيارات والفانات الكبيرة.‏

وأقفلت طريق العقيبة باتجاه جونية صباحاً بالاطارات المشتعلة، فسجلت زحمة ‏سير خانقة على الاوتوستراد. وقطع المحتجون طريق الدكوانة – النافعة كذلك، وطريق جسر الواطي بالاتجاهين وطريق الاوزاعي عند مفرق البيكنيك وجسر السلطان ابراهيم بالإطارات المشتعلة، وتم تحويل السير الى ‏الطرقات المجاورة إضافة إلى قطع طريق المنصوري الناقورة.

طريق ابلح الفرزل قطعت أيضاً بالاطارات المشتعلة، ونصب المحتجون خيماً على طريق شتوره مفرق قب الياس.

كما أقفل مدخل صور المؤدي إلى صيدا، إضافة إلى الطريق العام عند مفرق برج رحال باتجاه صيدا بالإطارات المشتعلة. وقطعت الطريق على اوتوستراد المصيلح مفرق النجارية بالاتجاهين.

وتم اقفال الطريق عند تقاطع ايليا وطريق الاوتوستراد البحري في صيدا۔

وأعاد الجيش فتح الطرق والمداخل المؤدية الى قضاء الكورة بعدما أغلقت بالإطارات المشتعلة. وأغلقت وسط مدينة النبطية بالإطارات، كما تم قطع طريق دوار حاروف.

وأعيد فتح السير على انفاق المطار بالاتجاهين، إنما قطع اوتوستراد المتن السريع محلة مفرق الرويسات من قبل بعض المحتجين وتم تحويل السير الى الطرقات المجاورة. وقطعت أيضاً طريق بيت الشعار من قبل بعض المحتجين وتم تحويل السير الى الطرقات المجاورة. وقطعت عدد من طرق عكار بالإطارات المشتعلة.

وأعيد ‏إقفال طريق العبدة من قبل المحتجين بعدما كان اعيد فتحه جزئياً مع ساعات الصباح الاولى، كما أقدم محتجون قبل قليل على اقفال الطريق في بلدة برج العرب.

واجتاحت مساء الخميس، الشوارع اللبنانية تظاهرات شعبية غاضبة حتى شملت مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى البقاع. وذلك بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، اضافة الى فرض المزيد من الضرائب.