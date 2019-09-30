لبنان | أزمة الدولار في لبنان تنحسر.. “لا مؤامرة على الليرة”!

بدأت أزمة شح الدولار في السوق اللبناني تجد طريقها إلى المعالجة ولو “بالتقنين” على مستوى السيولة، لاسيما في قطاع المحروقات مع تعليق نقابة أصحاب المحطات قبل يومين الإضراب المفتوح الذي كانوا دعوا إليه بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم لتوفير ما يحتاجونه من الدولار من المصارف واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء، وذلك بعد أن توصلوا إلى حل مع رئيس الحكومة سعد الحريري بحصر التعامل بالليرة اللبنانية.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الجمهورية ميشال عون بدءاً من اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات مع المعنيين للاطلاع على الأسباب التي قادت إلى الأزمة النقدية الأخيرة، والبلبلة التي سادت الأوساط المصرفية والتجارية، ومناقشة ما هو مطروح من صيَغ للحل وما هو متوقّع من تطورات.

تنظيم تمويل الاستيراد

كما يتوقع أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، تعميماً ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، في سبيل معالجة المشكلة التي أثارها ممثلو هذه القطاعات بسبب ارتفاع معدّل سعر الصرف لدى الصيارفة، وندرة العرض لدى المصارف.

وكان حاكم مصرف لبنان سارع منذ مطلع الأسبوع إلى طمأنة الأسواق على الليرة اللبنانية، مؤكداً “أن الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي يتم تناقله عن وجود أزمة مضخم وله أهدافه”، وقال “الدولار متوفر في القطاع المصرفي، والمصارف تلبّي طلبات زبائنها”، مشيرا إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كل مصرف، والدولار متوفر في بعض هذه الآلات”.

وأدت “الفوضى النقدية” التي انتشرت في السوق اللبناني نتيجة شح الدولار إلى هجرة ودائع للبنانيين من مصارف محلية إلى خارج لبنان، وظهر ذلك بإجراء عمليات تحويل إلى مصارف خارجية خوفاً من تدهور نقدي ظهرت ملامحه مع تسجيل سعر صرف الدولار ارتفاعاً وصل إلى 1700 ليرة.

هجرة ودائع من لبنان إلى أوروبا

ولم ينفِ رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ”العربية.نت” حصول عمليات تحويل لجزء كبير من ودائع لبنانيين إلى الخارج، لكن في اتّجاه مصارف لبنانية عاملة في أوروبا، وحجمها أقل مما حصل في العام 2006 إبّان حرب تموز، وهو أمر طبيعي ومتوقّع مع حدوث اهتزازات نقدية في أي بلد.

وقال “حجم الودائع المصرفية في لبنان تراجع في العامين 2018-2019 بمعدل 1.5% لكن هذا لا يعني وجود ظاهرة “هروب ودائع” بشكل لافت”.

وتتقاطع عمليات التحويل هذه مع معلومات ربطت شحّ الدولار في السوق اللبناني بسحب كبار رجال الأعمال الشيعة وغير الشيعة من المقربين من حزب الله ودائعهم من ثلاثة مصارف لبنانية يُديرها شيعة ونقلها إلى مصارف سورية كإجراء استباقي لأي عقوبات قد تطالهم قريباً إلى جانب هذه المصارف الثلاثة في ظل معلومات عن عزم واشنطن اتّباع سياسة تطويق المصارف التي تفترض أنها تؤيّد حزب الله.

سوريا تجذب ودائع شيعية؟!

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من جهته، استبعد حمّود تحوّل سوريا إلى مكان لجذب الودائع الأجنبية، خصوصاً بالعملة الصعبة (الدولار)، في وقت هي مُدرجة على لائحة العقوبات وقطاعها المصرفي يخضع لسلطة الدولة. وأوضح “أن لا حركة مصرفية بين لبنان وسوريا، علماً أننا كمصارف لبنانية رفضنا استقبال ودائع زبائن سوريين بعد نشوب الحرب في بلدهم خوفاً من أن تطالنا العقوبات الأميركية”.

تخزين دولارات في المنازل!

ولا تزال السوق المالية تسجّل ارتفاعاً في الطلب على الدولار الأميركي، في مقابل استمرار المصارف في تنظيم عملية السحوبات بالعملة الخضراء وضبطها، وذلك بعدما تهافت عدد كبير من اللبنانيين على الصرّاف الآلي ATM لسحب الدولار، ولامست بعض التحويلات سقف الـ1600 ليرة للدولار الواحد، ما دفع البعض إلى الإفادة من هذا الوضع، فعمد إلى سحب الدولار من الـATM لبيعه إلى الصرافين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن “الإقبال على إجراء عمليات سحب بالدولار هو نتيجة عوامل تراكمية غير مرتبطة بوجود مؤامرة على الاقتصاد اللبناني”، متحدّثاً عن نحو مليار ونصف مليار دولار مُخزّنة في منازل اللبنانيين”.

صراع أميركي-إيراني

في المقابل، اعتبر البروفيسرو والخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ”العربية.نت”: “أن الأزمة النقدية القائمة في لبنان هي إحدى جبهات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بعدما حطّ رحاله في ساحات عربية عدّة في المنطقة، من دون أن يكون للقطاع المصرفي اللبناني أي علاقة بما يحصل”.

وقال “يجري الآن تمهيد لمرحلة إعادة المفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة فرنسية، لذلك فإن الأزمة النقدية في لبنان واحدة من الوسائل التي يستخدمها الطرفان لتحسين شروط التفاوض في المستقبل”.

سحوبات كبيرة بالدولار.. مجهولة الوجهة

وطمأن إلى “أن لا أزمة دولار في لبنان والمصرف المركزي يملك ما يكفي من الاحتياطات، لكن ما حصل أنه لم يعد باستطاعة اللبنايين الحصول على CASH كما في السابق، لأن هناك تخوّفاً من تهريبه إلى الخارج”، متحدّثاً في هذا المجال عن أن المصارف اللبنانية تُعاني من مشكلة سحوبات كبيرة بالدولار عبر الصرّاف الآلي ATM من دون تحديد وجهة تحويلها”.

ولم يستبعد عجاقة وجود صراع سياسي داخلي يتّخذ من القطاع المصرفي ساحة للمعركة.

كما أكد “أن لا خوف من ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، علماً أن السعر الرسمي لصرف الليرة هو 1515”.

إلى ذلك، اعتبر أن ما فاقم أزمة ندرة الدولار في السوق اللبناني يعود لتخزين اللبنانيين أموالهم في منازلهم لعدم ثقتهم بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن “نحو مليار ونصف مليار دولار موجودة في منازل اللبنانيين أضف إليها رواتب بعض عاملات المنازل من إثيوبيا وبنغلاديش الذين يحتفظون بها وهي بالدولار”.