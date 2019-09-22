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لبنان | ريفي: وفود فضفاضة وبذخ في بلد مفلس

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة

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سأل اللواء أشرف ريفي، “كيف يمكن للبنان أن يكون مركزا لأكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار إذا بقي عازلا نفسه عن العالم مسجونا في سجن الولي الفقيه؟”.

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وقال ريفي، عبر “تويتر”، “هذا التناقض أيضا يستدعي السؤال عن الوفود الفضفاضة والبذخ في بلد مفلس يعظ مسؤولوه شعبه بضرورة التقشف. قليل من الحياء واحترام عقول اللبنانيين”.

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المصدر تويتر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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