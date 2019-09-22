لبنان | ريفي: وفود فضفاضة وبذخ في بلد مفلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة

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سأل اللواء أشرف ريفي، “كيف يمكن للبنان أن يكون مركزا لأكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار إذا بقي عازلا نفسه عن العالم مسجونا في سجن الولي الفقيه؟”.

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وقال ريفي، عبر “تويتر”، “هذا التناقض أيضا يستدعي السؤال عن الوفود الفضفاضة والبذخ في بلد مفلس يعظ مسؤولوه شعبه بضرورة التقشف. قليل من الحياء واحترام عقول اللبنانيين”.

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المصدر تويتر