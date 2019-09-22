كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 سبتمبر 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الأجهزة الأمنية السورية دهمت فجر الجمعة القرى الحدودية مع لبنان في الداخل السوري بحثا عن جوزف حنوش، وتخلل عملية المداهمة اشتباكات مع الخاطفين الذين تمكنوا من الفرار، ولم تسفر العملية عن تحرير حنوش. Advertisements المزيد من الأخبار المصدر الشرق الاوسط

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مداهمات في القرى الحدودية بحثاً عن حنوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.