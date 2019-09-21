لبنان | إمام مشهد: جنوب لبنان هو إيران

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اعتبر إمام مدينة مشهد الإيرانية أحمد علم الهدى، أنّ “مساحة إيران هي أكبر من حدودها الجغرافية لأن كافة الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي جزء من إيران”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) الهدى قوله إنّ “إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحدّ بحدودها الجغرافية. الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله (المتمردون الحوثيون) في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران”.

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وعلم الهدى هو إمام الجمعة في مدينة مشهد (شمال شرق)، ثاني كبرى مدن إيران، وهو أيضاً عضو في مجمع الخبراء المكلّف تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى اقالته.

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وقال الإمام علم الهدى مخاطباً الرياض “هل تعلمون أين تقع إيران؟ أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟ جنوبكم وشمالكم إيران مؤكداً أن الهجوم جاء من الشمال”.

المصدر اللواء