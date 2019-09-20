لبنان | تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حلقت طائرات استطلاع اسرائيلية بشكل مكثف اليوم الجمعة، في اجواء منطقة الناقورة. المزيد من الأخبار المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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