لبنان | باسيل ينتقم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في أسرار “النهار”، أنه” يتردد أنّ تحديد وزير الخارجية جبران باسيل مجلس الجنوب دون غيره من المؤسسات الواجب إلغاؤها، كان بمثابة ردّ على وزير بارز سبق ودعا الى إطلاق مناقصات دولية لاستيراد الفيول”. Advertisements المزيد من الأخبار المصدر نداء الوطن

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