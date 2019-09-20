لبنان | مصارف جديدة في مرمى العقوبات الاميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لا يستبعد مراقبون، لـ”العرب”، أن تشمل لوائح العقوبات الأميركية المستقبلية المزيد من المصارف اللبنانية، المتهمة بأنها واجهة لغسيل أموال يستخدمها حزب الله. المزيد من الأخبار المصدر العرب اللندنية

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