لبنان | لقاء الحريري ـ ماكرون… اطلاق الآلية التنفيذية لـ”سيدر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مصادر لبنانية في باريس ان “الاجتماع اللبناني – الفرنسي سيطلق الآلية التنفيذية لمقررات مؤتمر سيدر”. المزيد من الأخبار وأضافت عبر “اللواء”، ان “رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تفاصيل، ما تمّ إنجازه، لجهة إصدار القوانين الملائمة لعملية الاستثمار فضلاً عن سلسلة من الإصلاحات، بما فيها تخفيضات العجز في الموازنة، واجراء التعيينات في المراكز القضائية والاقتصادية الرفيعة في الدولة، فضلاً عن الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المشاريع، والتي عقدت مع ممثلي البنك الدولي”. Advertisements المصدر اللواء

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