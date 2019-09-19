لبنان | عقوبات أميركية بحق شخصيات سُنِّية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 سبتمبر 2019 10:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشف قيادي حزبي رفيع المستوى في ثنائي “أمل” – حزب الله، عن معلومات وصفت بالحساسة جداً، تقول ان “الإدارة الأميركية في صدد اتباع سياسة عقوبات وضغوطات اقتصادية جديدة ضد لبنان، وفحوى هذه المعلومات توجه واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سنية حليفة لحزب الله واخرى محايدة او بمعنى اوضح لا تعارض سياساته من اجل تاجيج جو فتنة سنية – شيعية على شاكلة الاجواء التي عصفت بلبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 2005. المصدر اللواء

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