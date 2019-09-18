لبنان | ريفي: الدويلة أقوى من الدولة

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حذّر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي من تداعيات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به إيران ضد مصافي شركة “أرامكو” السعودية، مؤكداً لـ”السياسة”، أن “الإيرانيين يأخذون المنطقة إلى المجهول من خلال مخططهم التخريبي الذي يريدون به زعزعة الاستقرار وضرب الأمن القومي العربي”، ومطالباً بـ”موقف عربي حازم وحاسم يشكل رادعاً لإيران وأذرعها في المنطقة” .
ودعا ريفي، إلى “أوسع تضامن مع السعودية والدول الخليجية في مواجهة الهجمة العدوانية الإيرانية”، محذراً من “تداعيات ما يحصل في الخليج على لبنان الذي يعاني سيطرة دويلة حزب الله على الدولة اللبنانية”، مشدداً على أن “لا قيامة للبنان، إذا بقي حكم الدويلة”.
المصدر السياسة
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