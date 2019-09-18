لبنان | بري: لا فرسان في الموازنة

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مستخدماً تعبير “لا فرسان في الموازنة” اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في قصر بعبدا، خلال ستة أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها.
ونفى برّي امام زواره وجود أي ضرائب أو “فرسان الموازنة” في موازنة 2020، مشيراً إلى ان هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب هذه الموازنة، مشدداً على ضرورة احالتها إلى المجلس قبل 15 تشرين الأوّل، وهي المهلة الدستورية، معرباً عن ارتياحه لمباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة والإعلان عن تخصيص جلسات متتالية لدرسها واقرارها قبل احالتها إلى مجلس الوزراء.
المصدر اللواء
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