لبنان | خطف شخصية مقربة من الاسد في شتورة

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علمت صحيفة “نداء الوطن”، ان شـخصية سـورية قريبة جدا من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تعرضت للخطف في منطقة شتورة وهي في طريقها من سوريا الى بيروت يوم السـبت الماضي.

وأفادت عن ان الأجهزة الامنية في حالة غليان للبحث عنها.

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المصدر نداء الوطن