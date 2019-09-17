لبنان | خطف شخصية مقربة من الاسد في شتورة

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علمت صحيفة “نداء الوطن”، ان شـخصية سـورية قريبة جدا من رئيس النظام السوري بشار الأسد، تعرضت للخطف في منطقة شتورة وهي في طريقها من سوريا الى بيروت يوم السـبت الماضي.
وأفادت عن ان الأجهزة الامنية في حالة غليان للبحث عنها.
المصدر نداء الوطن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.