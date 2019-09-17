لبنان | حبشي: نرفض بقاء بعلبك – الهرمل رهينة المافيات

تعيش منطقة بعلبك – الهرمل، في شرق لبنان، حالة من القلق والخوف نتيجة الفلتان الأمني، إذ تزايدت أخيراً حوادث السرقة وإطلاق النار، التي كان آخرها ليل أمس الاثنين، بعد نحو أسبوعين على اختطاف شخص يدعى جوزيف حنوش في بعلبك، من دون أن يعرف مصيره، وهو ما دفع أهالي المنطقة ونوابها إلى رفع صوتهم.

وفي السياق، استنكر عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنطوان حبشي، الحوادث التي تسجل في بعلبك – الهرمل في الفترة الأخيرة، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن المطلوب من الدولة والقوى الأمنية هو وضع حد لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات.

وسأل في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “أين هي الخطة الأمنية التي يفترض أنها مطبّقة في المنطقة؟ وهل المطلوب أن يعمد الناس إلى حماية أنفسهم والابتعاد عن الدولة”؟

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وأشار إلى أن وزراء حزب القوات اللبنانية سيطرحون هذه القضية على مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء “لأننا نرفض أن تبقى المنطقة رهينة العصابات والمافيات الخارجة على القانون”.

المصدر الشرق الاوسط