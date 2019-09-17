لبنان | “تلفزيون لبنان” خارج جلسة اليوم

توقعت مصادر وزارية ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مناقشات دقيقة حول إجراءات التقشف في حين أكد «حزب الله» بلسان وزيره محمّد فنيش الرفض المطلق لأي زيادة على الضرائب والرسوم بما يثقل كاهل المواطن.

واشارت مصادر وزارية عبر لـ«اللواء» الى ان الجلسة يتوقع لها ان تشكل شارة الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد توزيعه على الوزراء واكدت ان وروده كبند اخير على جدول الأعمال قد لا يفسح في المجال الا لعرضه كلمحة سريعة من قبل الوزير خليل تمهيدا للشروع ومناقشته في اقرب وقت ممكن.

وقالت ان لرئيس الجمهورية ميشال عون ملاحظات على المشروع لكن ليس معروفا اذا كان سيعرضها اليوم ام لا. وتوقعت ان يتحدث الرئيس عون عن التصويت في الأمم المتحدة على انشاء اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار الأنجاز الذي تحقق في هذا المجال.

وافادت المصادر ان التعيينات المدرجة يتوقع ان تشهد بعض الأخذ والرد فضلا عن بنود الجدول مستبعدة اي تعيينات من خارج الجدول ولاسيما المتصلة بتلفزيون لبنان مع العلم انها اصبحت قريبة.

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ورشحت بعض المصادر فرحات فرحات لمنصب الأمين العام لمجلس الخصخصة.

المصدر اللواء