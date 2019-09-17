لبنان | بالاسماء: تعيينات المجلس الاعلى للخصخصة

يتناول مجلس الوزراء في جانب من جلسته اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي قبل أن يقر دفعة تعيينات جديدة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ البنود 6 و17 و18 في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، المخصصة للتعيينات، جرى التوافق عليها، بحيث سيتم تعيين كل من فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة، ومازن سويد رئيساً لمجلس إدارة أيدال، واما اعضاء المجلس الخمسة فهم: علاء حمية، رنا دبليز، علي حمدان، جويل معلوف وسيمون سعيد.

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المصدر صحيفة الجمهورية