لبنان | فنيش: الوضع بحاجة لعملية إنقاذ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 سبتمبر 2019 10:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أنّ “الوضع الاقتصادي بحاجة لعملية إنقاذ”، مشيراً الى أنّ “مشروع الموازنة 2020 ما زال قيد الدرس والنقاش”. وقال فنيش لـ “الجمهورية”:” شيء واحد محسوم بالنسبة إلينا وهو عدم المسّ بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود”. Advertisements المصدر صحيفة الجمهورية

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