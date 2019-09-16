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لبنان | الحريري يسابق الوقت

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 سبتمبر 2019 10:14 صباحاً - مشاركة

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أكدت مصادر مطلعة ان “رئيس الحكومة سعد الحريري يشعر بالخطر المحدق بلبنان من جراء تطورات المنطقة، لأننا نسير على درب افيال، ويبدو ان البعض في البلد راغب في الاندفاع نحوها، وجر البلد اليها لأسباب خارجية”.

وأضافت المصادر لـ”النهار” أن “الرئيس الحريري يدرك هذه المخاطر جيداً منذ ما قبل استهداف شركة “أرامكو” وهو يسابق الوقت خوفاً من تطورات دراماتيكية لان البلد لا يتحمل المزيد، ولان المجتمع الدولي المهتم بلبنان قد تتبدل أولوياته في حال تغير المعطيات والاوضاع. وبالتالي فقد يفقد لبنان فرصة التضامن معه”.

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المصدر النهار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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