لبنان | الحريري يسابق الوقت

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أكدت مصادر مطلعة ان “رئيس الحكومة سعد الحريري يشعر بالخطر المحدق بلبنان من جراء تطورات المنطقة، لأننا نسير على درب افيال، ويبدو ان البعض في البلد راغب في الاندفاع نحوها، وجر البلد اليها لأسباب خارجية”.
وأضافت المصادر لـ”النهار” أن “الرئيس الحريري يدرك هذه المخاطر جيداً منذ ما قبل استهداف شركة “أرامكو” وهو يسابق الوقت خوفاً من تطورات دراماتيكية لان البلد لا يتحمل المزيد، ولان المجتمع الدولي المهتم بلبنان قد تتبدل أولوياته في حال تغير المعطيات والاوضاع. وبالتالي فقد يفقد لبنان فرصة التضامن معه”.
المصدر النهار
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