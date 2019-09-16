لبنان | جرعة جديدة من العقوبات… 3 مصارف لبنانية على اللائحة

علمت “الجمهورية” انّ جرعة جديدة من العقوبات قد تستهدف عدداً من المصارف اللبنانية، في خطوة اميركية تلي استهداف “جمّال ترست بنك” بالعقوبات.

وكشفت مصادر موثوقة انّ القرار الاميركي قد اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على لائحة العقوبات، الّا انّ المصادر لم تحدد توقيت صدور هذا القرار، وما إذا كان سيشمل اعلان العقوبات على هذه المصارف في توقيت واحد، ام انه سيأتي بالتدرّج، بحيث يتم الاعلان عن عقوبات لمصرف تلو الآخر”.

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المصدر صحيفة الجمهورية