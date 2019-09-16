لبنان | كرم: لا نتأمل خيراً

اعتبر أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم ان “الاجتماع الاقتصادي في بعبدا كان ينقصه قرار واحد، وهو تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي طرحها وزراء القوات اللبنانية، فلبنان ينقصه قرار إصلاحي يُنهي عقلية المزرعة، ولكننا لا نتأمل خيراً لأنّ استمراريتهم السياسية من استمرارية دولة المزرعة”.

وأَسف كرم، في حديث لـ”الجمهوريّة”، لأنّ “موازنة العام 2020 ستسلك المسار نفسه الذي سلكته موازنة 2019، أي ربح الوقت لعدم موت لبنان اقتصادياً، وهذا يعني إبقاء بعض الاوكسجين من خلال إبقاء بعض التمويل لمتعهديهم وشركاتهم ومحاصصاتهم. أمّا الشعب، فمعاناته مستمرّة”.

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المصدر صحيفة الجمهورية