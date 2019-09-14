لبنان | ابو الحسن: لإبقاء الجيش بعيداً من التجاذبات السياسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك طالب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”، “بإبقاء الجيش اللبناني بعيداً من التجاذبات السياسية والحسابات المستقبلية، وليبق أحد أعمدة الوطن الأساسية وسياجه المنيع، أما الحريات العامة فهي ميزة لبنان وحق من حقوق الناس فلا يجب ان تمس، أتركوا الجيش يقوم بواجبه مشكورا، وأتركونا نتنشق ما تبقى من هواء الحرية”. المصدر موقع القوات اللبنانية

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