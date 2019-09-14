لبنان | تعاطف كبير مع الجيش

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك على صعيد قضية التغذية التي سلكت طريقها الى المعالجة، سجلت موجة تعاطف كبيرة مع الجيش، وعلمت “الجمهورية” انّ كثيرين من اللبنانيين سارعوا الى إبداء رغبتهم في تقديم ما أمكنهم من أغذية للجيش في مختلف المناطق، فور علمهم بوجود مشكلة في تأمين المواد الغذائية للعسكريين. المصدر صحيفة الجمهورية

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