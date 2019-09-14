لبنان | محفوض: الأسد باع الجولان وحاول شراء لبنان

أشار رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الى أنه وبعد الاعتراف العلني لمسؤول اميركي وعلى مرأى ومسمع من جميع اللبنانيين بأن واشنطن باعت لبنان الى سوريا في أوائل التسعينيات كمكافأة الى حافظ الاسد الذي قدّم خدمات جمّة الى كل من اميركا وإسرائيل، إمتهن النظام السوري عمليات البيع والشراء فهو سبق له أن باع الجولان الى الإسرائيليين.

وأضاف عبر “تويتر”، “استطراداً فان البوح العلني الأميركي بإعطاء لبنان هدية الى النظام السوري يطرح عدد من أسئلة حول نوايا سوريا تجاه لبنان وتاليا نسأل لماذا إصرار الاسد الحصول على لبنان وكان بإمكانه المطالبة باسترجاع الجولان المحتل وهذا يؤكد المؤكد حول نوايا سوريا العدوانية والطامعة بلبنان”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية