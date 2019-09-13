لبنان | بوتين يدعو نتنياهو للمحافظة على الهدوء جنوب لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “اللواء” من مصادر دبلوماسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكّد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة استمرار الهدوء في جنوب لبنان، فضلا عن الاستقرار العام، والالتزام بالقرار 1701، وتنشيط دور وحدات حفظ السلام (اليونيفل). المصدر اللواء

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