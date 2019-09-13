لبنان | بري: حركة إيجابية استجَدّت

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لزواره، التعيينات القضائية والادارية الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء بأنها “جيّدة”، لافتاً الى أنّ الذين جرى تعيينهم يجتمع فيهم معياراً الكفاءة.

وعمّا اذا كان لا يزال عند رأيه في أنّ هناك تقاعساً في تطبيق نتائج اجتماع بعبدا الاقتصادي، أشار الى “حركة إيجابية استجَدّت، وهي تُبشّر بالخير اذا استمرّت”، آملاً في أن “يتواصل هذا المسار مع وصول مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول المقبل”.

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المصدر صحيفة الجمهورية