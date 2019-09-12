لبنان | “القوات” تذكر برسالة جعجع لعون: لضبط الأمور سريعاً

وصفت مصادر “القوات اللّبنانية” زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “بالجيّدة”، وقالت إنه “تمّ عرض الوضع في المنطقة والمخاطر والتحدّيات التي تواجه لبنان، وأبرزها الاقتصادية وضرورة خروج لبنان من الأزمة، كما تطرّق البحث الى التحدّيات والمخاطر الأمنية وتحديداً الوضع في الجنوب وعلى الحدود”.

وذكّرت لـ”الجمهورية”، “بالرسالة التي وجهّها جعجع الى رئيس الجمهورية ميشال عون وفيها سؤال عن كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ودفاعه عن إيران، وتحديداً في حال تعرّضها لأيّ ضربة عسكرية فهو لن يكون على حياد، وتأكيد نصرالله أنه سيكون معنياً بالرّد مورّطا بذلك لبنان في حرب لا تعنيه، الأمر الذي يجب ضبطه سريعاً منعاً لأي تطوّر”.

إلى ذلك، قالت المصادر أنّ وزراءها “سيؤكّدون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس على مسألتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بموقف لبنان لجهة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية وليس خارجها، وسياسة النأي بالنفس والالتزام بهذا النأي بشكل تام ومطلق. والثانية، لا خيار خارج إطار آلية التعيينات، لأن أي خيار آخر سيكون كارثياً على مستوى ثقة اللبنانيين التي اهتزت كثيرا بالحكومة، لأنّ الناس يريدون آليات واضحة حيث يصل الأكفأ الى الموقع المناسب”.

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المصدر صحيفة الجمهورية