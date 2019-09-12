لبنان | لا موعد نهائياً لزيارة الحريري موسكو

أعلنت السفارة الروسية في بيروت عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى موسكو، مشيرةً إلى عقد اجتماع هو الرابع من نوعه قبل أيام، للجنة الحكومية الروسية – اللبنانية المشتركة للتعاون العسكري التقني، مؤكدة على توجه الطرفين إلى تعزيز التعامل البناء.

ولفتت السفارة في بيان إلى أنه في المرحلة المقبلة سوف يواصل لبنان وروسيا تطويراً مستداماً في هذا المجال، في سياق التحضير لزيارة الحريري وعبر الاتصالات بين وزارتي الدفاع والداخلية في البلدين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لزيارة الحريري؛ “إنما ستكون بالتأكيد قبل نهاية العام”، مشددة على “أهمية العلاقة التي تربط بينه وبين روسيا، بعكس كل المعلومات التي تحاول بعض الجهات الترويج لها”.

Advertisements

وأوضحت أن لقاءات الحريري خلال زيارته ستبحث قضايا عدة من السياسة إلى الاقتصاد والتعاون العسكري، خصوصاً في ظل توجه شركات روسية للمشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط بعدما كانت شركة “نوفوتك” الروسية قد حازت حق التنقيب عن النفط والغاز مع شركات أخرى في البلوكين البحريين “4” و”9″.

المصدر الشرق الاوسط