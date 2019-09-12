لبنان | حسن خليل: قال لي أحدهم “أمّن لي معبراً وأعطيك 100 ألف دولار”

ووقّع وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة 2020 ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستصبح حاضرة خلال أيّام لمناقشتها في مجلس الوزراء، ضمن جلسة علمت “الجمهورية” أنّها ستُعقد الأسبوع المقبل، الذي سيشهد جلستين للمجلس الوزراء، الاولى عادية والثانية للبدء في مناقشة موازنة 2020.

وأكّد الوزير حسن خليل لـ”الجمهورية”، أنّه اتفق مع رئيس الحكومة على مناقشة الموازنة وإقرارها سريعاً داخل مجلس الوزراء، بدءاً من جلسة أولى استثنائية تُعقد الأسبوع المقبل”.

وكشف أنّ “نسبة العجز في موازنة 2020 هي أقلّ من موازنة 2019، رغم ازدياد كلفة الدين العام وانخفاض النمو الى حدود الصفر، ولا إجراءات جديدة في موازنة 2020 لأنّ موازنة 2019 كانت بلغت الحد الأدنى من عصر النفقات، كما أنّها لا تحتوي على رسوم وضرائب، لكنها تتضمّن عدداً من المقررات التي تمّ الاتفاق عليها في لقاء بعبدا المالي الأخير”.

وعن المعابر غير الشرعية والقول إنّها لا تتخطى الاثني عشر معبراً، قال خليل: “ما يعنيني في النهاية هو وقف التهريب، معبرا كانوا أو مئة معبر، المهم هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التهريب الذي تزداد نسبته بوتيرة مرتفعة”، وأضاف: “قال لي أحدهم اليوم، أمّن لي معبراً لـ3 ساعات في اليوم وسأعطيك 100 ألف دولار، ما يعني أنّ العمل في التهريب ناشط جداً”.

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وفي ملف متعهدي تغذية الجيش اللبناني الذين توقّفوا عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم بسبب عدم دفع وزارة المال مستحقاتهم منذ تشرين الثاني 2018 قال خليل: “لا تأخير في وزارة المال، وسيتم إنجاز الصرف خلال اليومين المقبلين، نحن تسلّمنا هذه الجداول والمستحقات منذ أسبوع فقط، وأخذنا الوقت الطبيعي لصرفها”.

المصدر صحيفة الجمهورية