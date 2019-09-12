لبنان | لبنان دخل في سباق بين الأجواء الإقليمية

لفتت مصادر سياسية مطلعة، الى ان “البلاد دخلت في سباق بين الأجواء الإقليمية المحمومة نتيجة الصراع الذي احتدم بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، وبين إيران والولايات المتحدة، وبين المساعي الداخلية لترتيب الأوضاع وإرساء حالة من الاستقرار السياسي الذي يوفّر مناخات مؤاتية للنهوض الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية”.

وقالت المصادر “للواء”، “يأتي ذلك مع وجود الموفد الأميركي ديفيد شينكر في بيروت، وقرب سفر الرئيس سعد الحريري إلى باريس، وبعده سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 22 أيلول الحالي وتحضيرات مجلس الوزراء لورشة تعيينات لا تزال تحوم حولها اجواء من الغموض برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين لا سيما بين الحريري وبين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط”.

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المصدر اللواء